El Ejército de Pancho Villa y Patrones México, dos de los principales grupos de animación de la Selección Mexicana, han anunciado la cancelación de sus actividades programadas para el sábado 14 de junio en Los Ángeles, en respuesta a las protestas que se desarrollan en la ciudad.

La decisión busca priorizar la seguridad de sus seguidores y de la comunidad latina, en medio de un clima de tensión por las políticas de deportación implementadas por el gobierno de Donald Trump. Como parte de su protesta pacífica, los grupos han decidido no asistir al partido inaugural de México en la Copa Oro 2025, que se disputará en el SoFi Stadium contra República Dominicana.

Además de estos colectivos, otros grupos de animación como Cielito Lindo han expresado su preocupación por la situación y han optado por no participar en el evento, priorizando la seguridad de sus familias. La Concacaf, organizadora del torneo, ha asegurado que trabaja para garantizar un entorno seguro para todos los asistentes.

“Desde Cielito Lindo hemos decidido no estar presentes en el partido de nuestra selección este sábado en Los Ángeles. No podríamos estar en las gradas si no podemos estar todos. Nuestra única prioridad por encima de alentar y acompañar a la selección será siempre nuestras familias y su seguridad. Cuídense mucho todos y nos vemos pronto en la tribuna”, escribió Cielito Lindo.

Este boicot marca un precedente en el apoyo a la Selección Mexicana en Estados Unidos y refleja la creciente preocupación de la comunidad latina ante las medidas migratorias.