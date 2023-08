MIAMI._ Un comensal afirmó que fue golpeado hasta sangrar por la seguridad del astro argentino Lionel Messi cuando intentó tomarse una foto con su familia en un restaurante de Miami.

El hecho se suscitó la noche del pasado viernes en el restaurante Gekko, propiedad del rapero puertorriqueño Bad Bunny y el empresario de clubes nocturnos David Grutman.

De acuerdo al diario británico Daily Mail, el cliente y su familia festejaban el cumpleaños número 21 de su hija en dicho lugar, donde Messi y los Beckham estaban de fiesta.

El hombre fue acusado de intentar fotografiar al ex jugador del PSG y a su esposa Antonela Roccuzzo, lo que él negó y afirmó: “Se nos abalanzaron, se me echaron y me dieron puñetazos en la cara.

“Solo porque mi amigo estaba tratando de tomar una foto con su esposa, no con Beckham o Messi, nada. Era una cosa de familia”.