Leal llegó para suplir la salida de André Jardine, actual entrenador del América y en su primer torneo consiguió que el club llegara hasta la etapa de semifinales, ya no pudo repetir el éxito para el segundo semestre, debido a que el equipo quedó fuera de liguilla y está en el penúltimo puesto.

Leal tuvo la opción de acompañar a André Jardine en el América, pero el entrenador de 37 años decidió quedarse con el Atlético de San Luis al frente del proyecto que inició en el 2022.

“Hoy por la mañana comuniqué a los jugadores, la necesidad de tener el último partido juntos, sentimientos de mi salida son positivos, agradecimientos de la directiva, decir que fui muy feliz, tanto como profesional, como persona, el club me abrió la posibilidad de conocer el futbol mexicano, de conocer el país. La afición siempre nos respetó, nos cuidó mucho, mi hijo creció y en 20 días nace mi hija mexicana, siempre supe mi responsabilidad y compromiso de hacerla feliz”, comentó por su parte Gustavo Leal.

“Este sentimiento es bueno, por el torneo pasado que hicimos, por los cinco torneos en los que tres nos metimos a la liguilla y en el pasado llegamos a semifinales, no me arrepiento nada de las decisiones que tome. Tampoco de no salir al América y quedarme aquí, escribí una historia con este equipo”, agregó Leal.