Junto al presidente, Ángel Torres, Macías reconoció que lo que tiene que hacer es hablar dentro del campo. “Voy a hablar dentro del campo”, dijo.

En cuanto a su nuevo entrenador, el delantero expuso:

“Me sufrió como rival y ahora le tengo como míster. Me dijo que me conocía bien y me dio su confianza. Quiero recalcar la confianza que me dio Míchel antes de venir aquí. Es una grandísima persona”.

En cuanto a sus nuevos compañeros dijo que le han dado una gran bienvenida.

“No los conocía en persona, pero es un gran vestuario. Me han recibido muy bien. Entre muchos más, hay grandes jugadores y sin duda voy a hacer una gran sinergia con ellos.

“Soy un jugador que mi principal virtud es el gol. Tengo olfato. Tengo cualidades de habilidad y técnica. Soy un jugador para delante con convicción”, así se definía como futbolista.

El delantero informó que se encuentra recuperado de lesión que le impedía llegar en óptimas condiciones a Tokio 2020 e incluso externó que “le da igual” las críticas que ha recibido por no acudir a los Juegos Olímpicos.

“Me da igual lo que digan los medios en mi país, y en todas partes. Yo sé quién soy y solamente los que están alrededor de mí saben lo qué ha pasado. Entonces, lo que se diga o deshaga fuera de, no es de mi incumbencia”, externó Macías en su primera conferencia como futbolista del Getafe.