De esta forma, Riad ha aumentado su bullicio por los decibelios del campo, que ha hecho la ola y ha iluminado el juego con sus móviles. La joya azulgrana no ha tenido freno, y João Félix se ha apuntado una clarísima ocasión. Y es que el 1-0 no ha cambiado el guión del encuentro. Los de Xavi Hernández han monopolizado la posesión y ritmo del partido. Las combinaciones barcelonistas han aumentado su catálogo de llegadas. Pero, al otro lado, se ha vislumbrado la reacción del conjunto rojo. Controlada siempre por la aparición de Araujo, y si no por la seguridad de Iñaki Peña. Dos figuras que han puesto de manifiesto un contexto más desordenado.

Ahora bien, la victoria blaugrana ha imperado hasta el final. Incluso ha aumentado en las postrimerías del encuentro. Porque una jugada de muchos quilates de João Félix ha construido el 2-0 de Lamine Yamal. Como si nada, el 27 culer ha vuelto a maravillar las historias de precocidad y se ha convertido en el jugador más joven al marcar en la Supercopa. Con esta clausura feliz, el FC Barcelona se ha clasificado para la final de la Supercopa 2024. Riad ha sonreído con el triunfo azulgrana y con la noticia de un Clásico en el partido para el título. Las fortalezas, los palacios, los museos y los rascacielos de la capital de Arabia Saudí ya se preparan para acoger un evento cultural con mucho eco mundial.

(Con información de FC Barcelona)