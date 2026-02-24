‘Hay garantías para realizar el Mundial en México’: Sheinbaum

Derivado de los recientes hechos violentos a raíz del abatimiento en Tapalpa, Jalisco, de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación, el pasado 22 de febrero, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que exista un peligro para la realización del Mundial en territorio mexicano.

Durante la conferencia de prensa matutina, la Mandataria fue cuestionada sobre si la seguridad en México es apta para recibir el evento internacional.

—¿Qué garantías hay para que se realice el mundial en esta sede?

-Todas las garantías

—¿No hay ningún riesgo para los visitantes?

-Ninguno

La Presidenta explicó que, aunque se registraron bloqueos y actos vandálicos entre el domingo 22 y el lunes 23 de febrero, la intensidad de los incidentes ha disminuido.

”Ya ayer (lunes) ya pues fue bastante menos y hoy esperamos pues que se normalice ya toda la actividad y hay más presencia particularmente en Jalisco en algunas zonas de Michoacán de la Guardia Nacional, del propio ejército, de Marina también en las costas”, señaló.

Para sustentar esto, Sheinbaum Pardo subrayó que la estrategia de seguridad se ha reforzado mediante mayor presencia de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina en los estados de Jalisco, Michoacán y las rutas de acceso a las ciudades sede; y trabajo conjunto con los gobernadores de las entidades afectadas para restablecer el orden y asegurar que la planificación del torneo de la FIFA siga su curso sin alteraciones.

Sostuvo que el Gobierno trabaja en estrecha colaboración con los comités organizadores locales y que la planificación del torneo sigue su curso sin alteraciones, enviando un mensaje de tranquilidad a la Federación Internacional de Fútbol Asociación y a los patrocinadores internacionales.