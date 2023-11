“He tenido que asumir las consecuencias de un acto que no provoqué, que no había elegido ni premeditado”, dice la jugadora (que también es delantera del Pachuca) en la entrevista para la revista.

Jenni Hermoso , la goleadora de la selección española, habla por primera vez sobre todo lo que ha vivido desde el beso no consentido de Luis Rubiales que opacó su campeonato del mundo.

Jenni Hermoso habla también sobre el golpe que esto ha tenido en su salud mental. No solo por el momento en sí, sino porque aclara que ha llegado a recibir amenazas “y eso es algo a lo que no te acostumbras nunca”.

Igual recalca la importancia de la ayuda profesional que ha tenido en este tiempo.

“Tener que contarlo una y otra vez me estaba haciendo mucho daño. Pero sé que lo tenía que soltar de alguna manera”, explica.

“Sigo trabajando en ello con la ayuda de mi psicóloga, con la que llevo muchos años. Para mí, la salud mental es tan importante como el entrenamiento diario, como las horas que tengo que dormir para poder salir al campo. Gracias a ella me siento fuerte y no estoy derrumbada o pensando en no querer jugar más a fútbol”, añade Jenni Hermoso.

“Hemos sido más conscientes de lo que realmente significa la palabra ‘feminismo”A pesar de las consecuencias negativas que el caso de Luis Rubiales trajo para la jugadora, Jenni Hermoso habla sobre cómo este desafortunado suceso le hizo estar más consiente del feminismo.

“Con todo lo que ha pasado, creo que muchas de nosotras hemos sido más conscientes de lo que realmente significa la palabra ‘feminismo’, incluidas muchas amigas y familiares”, cuenta.

“Nosotras, en el futbol, hemos vivido en primera persona la lucha por la igualdad”, menciona al explicar la lucha de ella y sus compañeras por “tener un salario mínimo, que se nos respetara y se nos diera la oportunidad de poder hacer algo muy grande”.

“En cuanto la hemos tenido, hemos ganado un campeonato del mundo”, reconoce Jenni Hermoso.

Igualmente, menciona que además de que quiere que se le recuerde como “una persona que ha querido dejar a España en lo más alto”, desea que sobre todo se le mencione como “alguien que ha intentado que muchas mentalidades cambien”.

“Por suerte o por desgracia, está esta historia, pero voy a aprender a aprovecharla positivamente para pelear por lo que creo que es bueno para la sociedad. El movimiento #SeAcabó debe traer una nueva era”, finaliza.