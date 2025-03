Héctor Herrera, mediocampista del Club Deportivo Toluca, no descarta la posibilidad de reforzar al Pachuca en el próximo Mundial de Clubes, que se llevará a cabo este verano. Durante una entrevista con ESPN, el jugador de 34 años dejó abierta la puerta para unirse a los Tuzos, equipo que lo formó como futbolista y persona.

“Si el día de hoy viene y me llama, obviamente que diré que sí, si Toluca no tiene ningún problema. Estoy muy agradecido con la institución. Para mí fue la institución que me dio la oportunidad, que me formó como jugador, como persona. Son situaciones de futbol que pasan”, declaró Herrera.