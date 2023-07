El director técnico de Mazatlán FC cree que la suerte nos les ha acompañado y por ello los resultados no se han dado.

Precisó que los detalles no están de su lado, cuando no han sido penaltis en contra, han sido expulsiones.

“Estábamos jugando bien, se vino la expulsión y ya eso cambió todo el desarrollo, creo que después estuvimos bien, pero no pudimos definir y ya en el segundo tiempo nos costó bastante”.

“Queremos que ya las situaciones de juego estén de nuestro lado, no nos ha tocado la fortuna, ojalá eso empiece a cambiar”.

Rescalvo no quiso entrar en el tema de que el equipo trae la inercia de no poder ganar en casa, ya que explicó que él puede hablar de tres partidos para acá y no del pasado.