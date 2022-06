$!Hemos venido de menos a más: Alfredo Ramírez

“Me siento muy bien, hemos venido de menos a más. Estos seis meses desde que yo estoy acá, me sirvieron para adaptarme muy bien, entonces ahorita no hay pretextos, no hay excusas para nada, hay que meterle al cien”, comentó.

Alfredo Ramírez, quien se desempeña como delantero, jugó 154 minutos, repartidos en 10 compromisos.

“Van a esperar de mí a un tipo aguerrido, un tipo que siempre se va a morir en la raya, siempre esperen eso de mí, los goles ya vendrán”, señaló el joven de 21 años.

Ramírez Espino comentó que en Dorados de Sinaloa hay mucha competencia por ganarse un puesto titular.

“Veo al equipo muy bien, somos jóvenes muy dinámicos, entonces veo al equipo muy bien, la competencia interna va a estar muy buena, porque en cada posición hay dos jugadores metiendo a full”, finalizó.

Tras enfrentar a Xolos en Mazatlán, Dorados estará viajando a Jalisco, donde sostendrá una serie de partidos amistosos, el primero el 8 de junio ante el naciente Atlético La Paz.