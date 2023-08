Jennifer Hermoso desmintió que el beso que le dio el presidente de la Real Federación Española de Futbol, Luis Rubiales, haya sido consentido, tal como él aseguró en público en su discurso donde se negó a dimitir.

“No tolero que se ponga en duda mi palabra”, aseguró la campeona mundial en un comunicado respaldado por las jugadoras de la selección que anuncian no volverán a representar a su país mientras continúen los mismos dirigentes.

“En ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”.

En la mañana del viernes 25 de agosto, Luis Rubiales se presentó ante la Asamblea de la RFEF para negarse a dimitir tras el escándalo de besar a la fuerza a Jennifer Hermoso en la premiación de la Copa Mundial Femenina de Futbol donde la Selección de España resultó campeona tras vencer a Inglaterra.

Ante esta situación, Jennifer Hermoso y las jugadoras de la selección campeona del mundo emitieron un comunicado a través de su sindicato donde repudian los acontecimientos, respaldas la versión de su compañera de cancha y renuncian a representar a España mientras sigan en sus puestos los mismos dirigentes del fútbol de su país.

“Desde nuestro sindicato queremos remarcar que ninguna mujer debería verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes que todo el mundo ha visto y por supuesto, no se deberían ver involucradas en actitudes no consentidas”.