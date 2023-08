La capitana de España y autora del gol de su selección en la final de la Copa Mundial Femenina, Olga Carmona, se enteró después del partido de este domingo que su padre había muerto.

Carmona, de 23 años, anotó el único tanto del encuentro con el que España venció a Inglaterra 1-0 para ser campeona del mundo.

“Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”, publicó Carmona en sus redes sociales.