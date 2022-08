Todo comenzó hace algunos ayeres, cuando el periodista culiacanense retomó la idea que alguna vez se le había presentado, pero que por circunstancias de la vida, tanto personales como laborales, no le permitieron llevar a cabo.

“Fue entonces que me di a la tarea de rescatar la historia del futbol y ponerla al alcance de todos”.

“Yo como periodista le debo mucho al futbol y a la sociedad, por lo que me pregunté: ¿qué puedo hacer yo?, entonces lo decidí, hacer lo que mejor sé, que es escribir.

“Fue ya cuando me separé oficialmente del periódico en el que yo trabajaba que decidí retomar la idea y poner en marcha este proyecto”.

“Esto comenzó cuando me puse a pensar en si podía hacer realidad lo que años atrás soñé, pero que el trabajo de periodista, por la irregularidad de sus tiempos y no tener horario fijo, me hizo que lo dejara guardado en una cajita”, dijo Velázquez Zárate.

Se expande a todo Sinaloa

Sin embargo, lo que iniciaría como la historia del futbol en Culiacán, pronto comenzó a tomar rumbos más amplios, pues en su investigación, el mismo Toño descubrió historias de gran importancia que se salían del límite que había establecido.

“En un inicio se pensó en hacer la historia solamente de Culiacán, pero durante la investigación del libro fueron saliendo situaciones que no pude dejar fuera, que me dieron para no solamente dedicarme únicamente a Culiacán.

“Y a pesar de los consejos que me dieron, sobre el hecho de que si lo hacía me iba a expandir mucho y me llevaría mucho tiempo, pero al final terminé haciéndolo”.

Y tal como lo menciona, la investigación sobre la historia del futbol en municipios como Ahome, Salvador Alvarado, Culiacán, Mazatlán, Concordia y Escuinapa tuvo una duración de más de dos años, aunado a éste el tiempo que duró escribiendo el texto.

Pero al final, Velázquez Zárate se siente satisfecho de haber tomado esa decisión, pues sabe que el trabajo que hizo le llenó de experiencias, conocimientos y sobre todo, poder aportar a la sociedad un pedazo del desarrollo del balompié en Sinaloa.