En el acto se reconoció la trayectoria de Alfonso Alcaraz Araiza, ex directivo del club Atlas de Guadalajara e iniciador de lo que hoy son los torneos municipales, y Nicolás Aldecoa Polanco, ex jugador y ex dirigente de la primera liga de futbol en el municipio

En el evento estuvo presente la Presidenta Municipal Blanca Estela García Sánchez, acompañada por la regidora de la Comisión de la Juventud y Deporte, Itzel Victoria Astorga García; el director de Deportes, José Trinidad Ibarra Martínez; la subdirectora de este departamento, Blanca Alvarado García; Daniel Sarabia, representante del departamento de Comité de Obras; Xochiquetzal Ramos Melchor, subdirectora de Bienestar social; entre otras autoridades municipales.