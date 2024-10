“El afectado directo ha sido Vinicius, yo le recomendaría que siga con esa ambición, esa actitud de superación, para ser el más destacado del equipo y contribuir para ganar campeonatos”.

La controversia en torno a la elección del ganador, el mediocampista español Rodri, ha generado sospechas de que factores ajenos al rendimiento deportivo influyeron en la decisión.

Sánchez defendió a Vinicius, afirmando que su desempeño en el campo lo hacía merecedor del galardón, pero que su activismo podría haberle costado el reconocimiento.

“Lo que logró este año fue suficiente para ser merecedor del balón de oro, pero existieron muchos factores, tomó bandera para defender las injusticias en todos los niveles y eso a mucha gente no le agradó tanto”, comentó “El Pentapichichi”.

Además, el Real Madrid decidió no asistir a la ceremonia en París, lo que Sánchez interpretó como una respuesta a la falta de justicia en la premiación.

“Él tiene un carácter fuerte y los que somos ganadores somos así, aunque cause muchas envidias en todo el mundo, tu equipo es el más ganador en todos los aspectos y por mucho que no haya ido el Real Madrid para ese evento es por que no fue justo y yo respaldo eso”, concluyó el ex jugador, reafirmando su apoyo a Vinicius y su legado en el club.