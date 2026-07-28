$!IFAB admite error en la expulsión de Breel Embolo ante Argentina

ZÚRICH._ La International Football Association Board (IFAB) reconoció que Breel Embolo no debió ser expulsado en el partido de cuartos de final entre Suiza y Argentina del Mundial 2026, al admitir que el procedimiento utilizado por el VAR para mostrarle una segunda tarjeta amarilla no estaba permitido por el reglamento vigente.

La aclaración fue emitida mediante una circular publicada el 28 de julio, en la que el organismo explicó que el videoarbitraje no tenía facultades para revisar una acción de simulación con el objetivo de cambiar la amonestación a otro jugador.

La polémica ocurrió cuando el encuentro se encontraba empatado 1-1. En una disputa con Leandro Paredes, el árbitro portugués João Pinheiro mostró inicialmente tarjeta amarilla al mediocampista argentino. Sin embargo, tras la intervención del VAR, retiró la amonestación a Paredes y mostró una segunda tarjeta amarilla a Embolo por considerar que había simulado la falta.