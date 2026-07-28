$!IFAB admite error en la expulsión de Breel Embolo ante Argentina

ZÚRICH._ La International Football Association Board (IFAB) reconoció que Breel Embolo no debió ser expulsado en el partido de cuartos de final entre Suiza y Argentina del Mundial 2026, al admitir que el procedimiento utilizado por el VAR para mostrarle una segunda tarjeta amarilla no estaba permitido por el reglamento vigente.
La aclaración fue emitida mediante una circular publicada el 28 de julio, en la que el organismo explicó que el videoarbitraje no tenía facultades para revisar una acción de simulación con el objetivo de cambiar la amonestación a otro jugador.
La polémica ocurrió cuando el encuentro se encontraba empatado 1-1. En una disputa con Leandro Paredes, el árbitro portugués João Pinheiro mostró inicialmente tarjeta amarilla al mediocampista argentino. Sin embargo, tras la intervención del VAR, retiró la amonestación a Paredes y mostró una segunda tarjeta amarilla a Embolo por considerar que había simulado la falta.
Al estar previamente amonestado, el delantero suizo fue expulsado, dejando a su selección con diez jugadores durante el resto del encuentro y la prórroga.
En su explicación, la IFAB recordó que el protocolo actual únicamente permite revisar una tarjeta amarilla para corregir la identidad del futbolista sancionado, pero no para modificar la decisión arbitral sobre la existencia de una infracción o una simulación.
“Una tarjeta amarilla que no sea una segunda amonestación solo puede revisarse para identificar al jugador que cometió la infracción; la acción en sí no puede revisarse ni modificarse”, señaló el organismo.
Pese a reconocer que el procedimiento aplicado fue incorrecto, la IFAB indicó que la experiencia durante la Copa del Mundo fue positiva y adelantó que analizará una posible modificación al protocolo del VAR para permitir este tipo de intervenciones en el futuro.
La expulsión de Embolo generó fuertes críticas por parte de la selección suiza, cuyo técnico, Murat Yakin, consideró que la decisión cambió el rumbo del partido. Con un hombre más, Argentina terminó imponiéndose 3-1 en tiempo extra para avanzar a las semifinales, antes de eliminar a Inglaterra y posteriormente caer ante España en la final del Mundial.