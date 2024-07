“A lo que sigue. Quiero dar las gracias a la gente de Tigres que siempre me apoyó, que estuvo conmigo hasta el final y siguen demostrando su cariño. Gracias de corazón. No se me olvidan los lindos días que tuvimos. Hoy cierro mi etapa contractual con el club 2 o 3 personas no manchan el campeonato, la conexión y amistad que hubo durante el tiempo juntos. También agradezco al club América el esfuerzo que hicieron para permitirme seguir donde hoy soy feliz“, manifestó Igor en sus redes sociales.

RODRIGO AGUIRRE, NUEVO ELEMENTO DEL AMÉRICA

Por otra parte, el América también hizo del conocimiento de los fanáticos la llegada oficial del delantero uruguayo Rodrigo Aguirre.

El atacante, exelemento de Rayados de Monterrey y de los Rayos del Necaxa llega para suplir la baja de Julián Quiñones. Cuenta con experiencia tras militar en el futbol de Italia, Brasil y Ecuador.