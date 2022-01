El siguiente paso del estratega que se presenta en este torneo con Mazatlán FC es la de empezar a sumar de tres, debido a que desde el pasado octubre no han logrado conseguir victoria.

“Desde que llegué las cosas cambiaron positivamente, les hice saber lo que buscaba y que no venía sólo por cumplir. Las chicas ya no están pensando en perder, ya no es un equipo que se encierre, al contrario, buscamos ir al frente, ellas están para ganar en donde sea”.