“La experiencia que viví fue muy bonita, sigo recordando ese torneo y me lleno de emoción, sólo que la única tristeza es que ya no puedo jugarla, pero lo que sé es que los próximos representantes en este torneo se llevarán una muy buena experiencia, te cambia la forma de ver las cosas, comienzas a ver que lo importante son las personas, no lo material”, explicó.