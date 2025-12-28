Incidente entre barras opaca amistoso entre Irapuato y Chivas

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo las barras se lanzaron objetos —incluidas piedras— en las inmediaciones del inmueble. Aunque la tensión fue evidente, no hubo un cruce directo ni intercambio de golpes, y hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

El partido amistoso entre Irapuato y Chivas , disputado en el estadio Sergio León Chávez como preparación para el Clausura 2026 , se vio marcado por un incidente entre grupos de aficionados de ambos clubes.

Los clubes no se han pronunciado sobre lo ocurrido, que se considera un evento aislado y que aparentemente superó la capacidad de la seguridad local.

Ya en la cancha, el encuentro sirvió para que ambos equipos comenzaran a tomar ritmo competitivo a menos de dos semanas del inicio de la Liga MX y la Liga de Expansión, con la mira puesta en llegar en mejores condiciones al arranque de sus respectivos torneos.

Un amistoso que debía ser preparación deportiva terminó con un episodio extracancha que recuerda la necesidad de reforzar la seguridad en este tipo de duelos.