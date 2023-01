Edson Arantes do Nascimento falleció el pasado jueves 29 de diciembre , a los 82 años de edad, víctima de cáncer de colon.

Además, el velorio de Pelé será el primer evento de la agenda oficial del Presidente Lula da Silva, quien abordará el lunes por la tarde en Brasilia un avión que lo llevará a Guarujá (SP), ciudad vecina a Santos. De ahí, el Presidente de la República se dirigirá al estadio de Peixe.

Además de Lula, estarán en el velorio del Rey el vicepresidente Geraldo Alckmin (PSB), hincha de Santos, Tarcísio de Freitas, nuevo gobernador de Sao Paulo, y el ex Presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), como así como el alcalde de la ciudad de Sao Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

De acuerdo al diario O Globo, aún no se sabe qué jugadores y ex compañeros de Pelé estarán presentes. Gerson Canhotinha, Rivellino y Jairzinho, campeones del Mundial de México 70, no confirmaron su presencia.