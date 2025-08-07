$!Iñigo Martínez se despide del Barcelona y firma con Al-Nassr

El jugador, que tenía contrato vigente hasta junio de 2026, optó por aceptar la oferta del equipo donde milita Cristiano Ronaldo , en busca de una última aventura profesional. El acuerdo contempla un contrato por un año con opción a renovar por otro más.

Iñigo Martínez está a punto de cerrar su etapa en el FC Barcelona . El defensa central de 34 años firmará en las próximas horas con el Al-Nassr de Arabia Saudita, en una operación sin traspaso que permitirá al club catalán liberar 14 millones de euros en masa salarial.

Aunque era considerado titular por Hansi Flick como el único central zurdo de la plantilla, su salida responde a la necesidad del Barça de cumplir con el fair-play financiero y facilitar la inscripción de nuevos fichajes. Martínez no participó en los últimos partidos de la gira asiática por fatiga muscular, y este jueves no se entrenó con el equipo, con permiso del club.

Con su marcha, Flick se queda con Pau Cubarsí, Ronald Araujo y Andreas Christensen como centrales naturales, mientras que Jules Koundé y Eric García seguirán siendo utilizados como laterales derechos. Gerard Martín, lateral izquierdo, fue probado como central en los últimos encuentros.

La salida de Martínez, quien llegó libre desde el Athletic Club en 2023, representa un alivio financiero para el Barcelona y una oportunidad para el jugador de cerrar su carrera en un mercado en expansión como el saudí.