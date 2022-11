En el Grupo B, New Kings empató 1-1 ante Guardians con punto extra para los primeros, y Camels se impuso 3-1 a Bengals.

En el Grupo A de la categoría Juvenil C varonil, Not Saints goleó 4-0 a su similar de All Stars, y Golden Lions superó 2-0 a 3 Islas.

En acciones del Grupo B, Panters demolió 9-0 a Stingrays, y Galácticos superó por la mínima diferencia a Majestics; en el Grupo C, Candiles venció 1-0 a Mussols, y Young Kings empató 2-2 ante Quimagro, pero se llevó un punto extra en penaltis.