Intentan robar casa de Lamine Yamal

BARCELONA._ Lamine Yamal vivió horas de tensión después de clasificar con España a la final del Mundial 2026, luego de que su domicilio en Barcelona fuera blanco de un intento de robo mientras disputaba la semifinal frente a Francia.

De acuerdo con el diario El Español, dos individuos encapuchados intentaron ingresar a la propiedad del joven futbolista, pero fueron detectados por el equipo de seguridad de la vivienda antes de que pudieran concretar el atraco.

El sistema de vigilancia activó la alerta y dio aviso a las autoridades, por lo que la policía abrió una investigación para dar con el paradero de los presuntos responsables.

El intento de robo ocurrió poco después de que España derrotara 2-0 a Francia en Texas, resultado que aseguró el boleto de la Roja a la final de la Copa del Mundo.

Yamal disputó los 90 minutos del encuentro y, horas más tarde, conoció lo sucedido en su residencia.

Los robos a viviendas de futbolistas se han convertido en un problema recurrente en Europa, aprovechando que los jugadores suelen encontrarse concentrados o disputando partidos lejos de casa.

Según el mismo reporte, dos compañeros de Yamal en el Barcelona, Pau Cubarsí y Joan García, también fueron víctimas de robos durante el pasado febrero.

Mientras las autoridades investigan el caso, el extremo español mantiene la concentración en la final del Mundial, donde España buscará conquistar el título frente al ganador de la semifinal entre Inglaterra y Argentina.