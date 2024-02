Los neroazzurri abrieron el marcador al minuto 26 tras el fallo de Carnesecchi, meta de la ‘Dea’, que dejó fácil el tanto para Darmian tras un error en una salida.

Lautaro amenazó con un zapatazo al larguero y cumplió su desafío con otro, esta vez con su zurda, desde la frontal, que puso el 2-0 al borde del descanso.

No consiguió Gasperini convencer a los suyos de que podían remontar. Quizá no le dio tiempo a creérselo a la ‘Dea’, que en menos de 10 minutos cometió un penalti que acabó con cualquier tipo de esperanza. Y eso que Lautaro erró desde los once metros, pero el rechace lo recogió un avispado Dimarco para el 3-0.