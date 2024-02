El Inter Miami anunció este viernes el fichaje del mediocampista Federico Redondo, procedente del equipo argentino Argentinos Juniors, con un contrato que se extenderá hasta la temporada 2027 de la Major League Soccer (MLS), con una opción del club para 2028.

El mediocampista se incorpora al club como jugador de Iniciativa U22, y como reemplazo por lesión de final de temporada de Facundo Farías.

“Estamos encantados de traer a un joven mediocampista apasionante como Federico al Inter Miami. Es un jugador muy prometedor, muy ágil con el balón en los pies y que muestra conciencia fuera de la posesión. Creemos en su potencial, pero también sentimos que inmediatamente será una fuerte incorporación a nuestro equipo mientras buscamos aprovechar nuestros éxitos en 2024”, dijo Chris Henderson, director de futbol y director deportivo del club donde milita Lionel Messi.

“Estoy muy feliz de unirme a un club que está creciendo tanto. Es una gran oportunidad para compartir terreno de juego con jugadores de primer nivel”, afirmó Redondo. “Tengo muchas ganas de integrarme en el grupo con mis compañeros. Hay que ir paso a paso, pero siempre soñar en grande”.

Redondo, de 21 años, llega al Inter Miami procedente de Argentinos Juniors, donde se desarrolló con las categorías inferiores antes de debutar profesionalmente en la máxima categoría argentina en 2022. Desde entonces, el mediocampista defensivo disputó un total de 58 apariciones en todas las competiciones, registrando dos goles y dos asistencias.

En el plano internacional, el mediocampista nacido en Madrid, España, ha representado a la Selección Argentina en las categorías Sub 20 y Sub 23. En particular, Redondo hizo cuatro apariciones con la selección Sub 20 en la Copa Mundial el año pasado y más recientemente apareció en seis partidos en el Torneo Preolímpico de la Conmebol 2024.

Redondo es hijo del ex futbolista argentino Fernando Redondo, quien jugó para Argentinos Juniors, Tenerife, Real Madrid, AC Milán y la selección argentina a lo largo de su carrera de 1985 a 2004.

(Con información de Inter Miami)