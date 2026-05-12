Inter va por el doblete doméstico ante la Lazio

Apenas cuatro días después de enfrentarse en la liga, la Lazio y el Inter de Milán vuelven a verse las caras en el Estadio Olímpico. Esta vez, con un título en juego.

Y ambos equipos saben que ganar la final de la Copa Italia el miércoles significaría mucho más que levantar el trofeo.

Para el Inter de Milán, recién coronado campeón de la Serie A, es una oportunidad de afianzar su dominio en el futbol italiano esta temporada tras la decepción del año pasado. Para la Lazio, es un camino de regreso a Europa.

Desde que José Mourinho condujo al Inter a ganar el triplete en 2010 —incluida la Liga de Campeones— el Inter no ha ganado la liga y copa en la misma temporada.

El entrenador del Inter, Christian Chivu, que rápidamente se está haciendo un nombre entre los técnicos tras ayudar al Parma a evitar el descenso la temporada pasada, formó parte de ese equipo de 2010.

Chivu está en su primera temporada en el Inter tras reemplazar a Simone Inzaghi. Lograr el doblete aliviaría la decepción de la campaña pasada, que prometía mucho pero al final dejó al Inter sin títulos.

Hace un año, cuando quedaba un mes de la campaña por disputar, el Inter tenía la oportunidad de ganar un triplete de títulos, pero terminó un punto por debajo del campeón de la Serie A, Nápoles, cayó en las semifinales de la Copa Italia y fue arrollado 5-0 por el Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones más desigual de la historia.

Este año no hay posibilidad de triplete, ya que el Inter fue eliminado por el sorprendente Bodø/Glimt de Noruega en la Liga de Campeones.

La nerazzurri se han repuesto de esa decepción y, tras asegurar el título de la Serie A con tres jornadas de anticipación, muestran pocas señales de aflojar.

De hecho, el Inter aplastó 3-0 a la Lazio el sábado en la Serie A, en un ensayo general para la final de Copa del miércoles en el mismo estadio de Roma.

El Inter fue absolutamente dominante en la primera mitad, pero el técnico de la Lazio, Maurizio Sarri, atribuyó la culpa al planteamiento de sus jugadores.