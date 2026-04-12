$!Inter vence al Como y reafirma su liderato en la Serie A

El Inter de Milán reafirmó su condición de líder en la Serie A con un triunfo vibrante 4-3 como visitante frente al Como, en la jornada 32 del campeonato.

El partido fue un espectáculo de goles, remontadas y protagonismo argentino, con Nico Paz como figura del local y la jerarquía del Inter imponiéndose en los momentos clave.

El Como sorprendió al adelantarse 2-0 gracias a la brillante actuación de Paz: participó en el primer tanto y firmó el segundo con una gran definición. Incluso provocó el penal que significó el descuento final. Sin embargo, el Inter mostró su contundencia: en apenas 14 minutos marcó tres goles con Marcus Thuram, Denzel Dumfries y la precisión de Hakan Çalhanoglu en las asistencias.