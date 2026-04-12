$!Inter vence al Como y reafirma su liderato en la Serie A

El Inter de Milán reafirmó su condición de líder en la Serie A con un triunfo vibrante 4-3 como visitante frente al Como, en la jornada 32 del campeonato.
El partido fue un espectáculo de goles, remontadas y protagonismo argentino, con Nico Paz como figura del local y la jerarquía del Inter imponiéndose en los momentos clave.
El Como sorprendió al adelantarse 2-0 gracias a la brillante actuación de Paz: participó en el primer tanto y firmó el segundo con una gran definición. Incluso provocó el penal que significó el descuento final. Sin embargo, el Inter mostró su contundencia: en apenas 14 minutos marcó tres goles con Marcus Thuram, Denzel Dumfries y la precisión de Hakan Çalhanoglu en las asistencias.
El cuarto tanto llegó con otra acción de pelota parada, donde Dumfries volvió a aparecer para sellar el 4-2. Aunque el Como descontó 3-4 con un penal de Lucas Da Cunha, el tiempo no alcanzó para evitar la derrota.
Con este resultado, el Inter se mantiene firme en la cima con nueve puntos de ventaja sobre el Napoli a falta de seis jornadas, acercándose al título. El Como, pese a la buena actuación de Paz, perdió una oportunidad clave para meterse en puestos de Champions League y se mantiene quinto, en zona de Europa League.