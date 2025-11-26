Isde aclara situación de niñas sinaloenses varadas rumbo al torneo Sub 11 en Puebla

CULIACÁN._ El Instituto Sinaloense del Deporte (Isde) informó sobre la situación que enfrentan un grupo de niñas de la selección Sub 11 de futbol, quienes llevan varias horas varadas en carretera a la altura de Ocotlán, Jalisco, debido a los bloqueos que se registran en distintas autopistas del país.

Las jugadoras, de entre 8 y 11 años, viajan rumbo al torneo nacional en Puebla y se encontraban sin acceso a alimento ni agua, lo que ha generado preocupación entre sus familiares. Una madre de familia solicitó el martes apoyo público para atender la complicada situación.

El Isde aclaró este miércoles por la mañana que se enteró del caso a través de notas difundidas por medios de comunicación, ya que no recibió notificación directa de los padres.

“Entendemos su desesperación al tener a sus hijas por ya más de 10 horas varadas en ese punto”, señaló el instituto en un comunicado.

La dependencia explicó que tres autobuses salieron rumbo al torneo: dos ya están por llegar a Puebla, mientras que el tercero quedó detenido en Ocotlán porque el operador no siguió las rutas alternas que sí tomaron sus compañeros.

El Isde reiteró que se está haciendo “lo humanamente posible” para brindar apoyo, aunque reconoció que los bloqueos afectan a todos los viajeros y han vuelto imposible el paso en varios puntos del país.