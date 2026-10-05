Italia se resarce ante los suyos con triunfo sobre Turquía

La Selección Italiana tiró de oficio para rescatar los tres puntos ante Turquía (3-1), resarcirse ante los suyos tras su mal estreno en Roma y recuperar una ilusión que poco a poco vuelve a instalarse en la ‘Azzurra’, decidida a levantarse de una crisis que todavía trata de dejar atrás.

El equipo dirigido por Roberto Mancini salvó una victoria clave en un partido con poco ritmo, trabado, denso y muy físico. Comenzó adueñándose de la posesión del balón y con un once muy renovado.

En los cuatro partidos jugados hasta el momento, el técnico italiano apostó por distintos perfiles, estructuras y sistemas. Hasta el momento le funcionó, pese al pinchazo inicial contra Bélgica (0-2 en Roma).

La selección italiana se adelantó en el minuto 26. Giovanni Di Lorenzo encontró a Antonio Vergara en la banda derecha y este puso un centro al área que Scamacca remató en primera instancia de cabeza. El delantero del Atalanta reaccionó tras el rechace de la defensa y marcó con un disparo de volea que golpeó en el larguero antes de entrar en la portería turca.

El equipo otomano no llegó a carburar y las pocas ocasiones de gol que tuvo fueron rechazadas por Donnarumma, que durante este parón de selecciones demostró por qué es el líder absoluto de esta selección. Italia llegó al descanso con ventaja, mientras que Turquía, dirigida por el también italiano Vincenzo Montella, apenas logró inquietar con claridad.

El conjunto turco reaccionó tras el descanso y encontró el empate en el minuto 60. Celik llegó hasta la línea de fondo y puso un pase raso hacia el área, donde Elmali prolongó el balón de tacón para que Simsir apareciera en el segundo palo y marcara a placer.

Pero la igualdad duró poco. Cinco minutos después, Barella puso un balón preciso desde una falta en la banda derecha y Calafiori se impuso por alto para cabecear el 2-1. El tanto permitió a Italia controlar el tramo final y Pio Esposito, que salió desde el banquillo, se sumó a la fiesta para cerrar el partido y demostrar que puede ser la referencia ofensiva de su selección.

Italia mira con gran optimismo la Liga de Naciones después de empezar con mal pie. A falta de dos jornadas, sus dos victorias y el importante empate contra Francia a domicilio la posiciona arriba en la clasificación con miras a la siguiente fase. En noviembre, espera a Francia en casa y a Bélgica fuera.