$!Jaiba Brava e Irapuato, los finalistas del Apertura 2025 en la Liga de Expansión MX

La Liga Expansión MX ya tiene definidos a sus dos contendientes por la gloria. La Jaiba Brava y el Irapuato se enfrentarán en la Gran Final del Apertura 2025, luego de superar con autoridad y dramatismo sus respectivas semifinales. En el Estadio Tamaulipas, la Jaiba Brava derrotó 1-0 al Tepatitlán en la vuelta, con gol de Eduardo Pérez desde el punto penal tras una falta sobre Deivon Magaña. El triunfo selló el 2-0 global y confirmó la fortaleza de los tamaulipecos en casa, donde acumulan 16 partidos sin perder. La expulsión de Idekél Domínguez al 73’ terminó por sentenciar las aspiraciones de los Alteños.

Por su parte, el Irapuato logró una clasificación épica en el Estadio Sergio León Chávez, empatando 1-1 con el Atlético Morelia y avanzando por mejor posición en la tabla. El Canario se había adelantado al 25’ con gol de Brian Figueroa, pero al minuto 90 apareció Benjamín Sánchez para convertir un penal que igualó la serie y dio el pase a la Trinca Fresera.