$!Japón abandona planes con Tigres y traslada sus entrenamientos a El Barrial rumbo al Mundial 2026

La Federación Japonesa de Futbol había acordado inicialmente utilizar las instalaciones de Tigres durante su estancia en Monterrey. Sin embargo, tras una primera inspección, la delegación consideró que el terreno de juego no se encontraba en las condiciones ideales para desarrollar sus prácticas.

MONTERREY._ La selección de Japón modificó sus planes de preparación para la Copa del Mundo 2026 y decidió trasladar sus entrenamientos a las instalaciones de El Barrial, después de expresar inconformidad con las condiciones de la cancha principal del Centro de Entrenamiento Tigre.

Mientras analizaban alternativas, los llamados Samurai Blue realizaron trabajos en las canchas de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), donde incluso debieron acelerar labores de acondicionamiento y logística para atender la presencia de medios nacionales e internacionales.

Este miércoles, el cuerpo técnico japonés realizó una nueva evaluación del estado de las canchas de Tigres aprovechando una sesión del representativo Sub-19 de su país. Tras la revisión, la decisión fue definitiva: descartaron entrenar en el Centro de Entrenamiento Tigre durante el Mundial.

La situación fue comunicada al Comité Organizador Monterrey 2026, que reaccionó rápidamente para reubicar a la selección asiática en El Barrial, complejo deportivo de Rayados de Monterrey y una de las sedes aprobadas por FIFA como campo base para la justa mundialista.

Con este movimiento, las instalaciones rayadas vivirán días de intensa actividad. Durante parte de la fase previa al torneo coincidirán en el mismo complejo la selección de Túnez, la selección de Japón y el propio Monterrey, ahora dirigido por el técnico argentino Matías Almeyda.

Japón llega con una generación de talento europeo

La convocatoria japonesa para el Mundial combina experiencia internacional y una importante presencia de futbolistas que militan en las principales ligas de Europa.

Entre los nombres más destacados figuran el arquero Zion Suzuki, el defensor Takehiro Tomiyasu, el mediocampista Wataru Endo y el creativo Takefusa Kubo, considerado una de las principales figuras del equipo.

Los japoneses competirán en el Grupo F de la Copa del Mundo y buscarán avanzar a la fase de eliminación directa en un torneo donde nuevamente aparecen como una de las selecciones asiáticas con mayores aspiraciones.

A pocos días del inicio del Mundial, Japón continúa ajustando cada detalle de su preparación, incluyendo la elección de sus instalaciones de entrenamiento, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles a su debut en la máxima cita del futbol internacional.