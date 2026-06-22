Jared Borgetti y Francisco ‘Kikín’ Fonseca esperan victoria de México ante Chequía

Aunque la Selección Mexicana ya está clasificada a los dieciseisavos de Mundial con dos triunfos, las leyendas del Tricolor piden que se gane el tercer partido para llegar motivados a la siguiente fase, que también se jugará en el Estadio Ciudad de México.

El ex delantero sinaloense Jared Borgetti dijo que no se trata de elegir rivales a modo, sino de que el Tricolor acumule victorias por tratarse de la competencia al más alto nivel.

“Yo creo que hay que ir paso a paso, lo ha hecho bastante bien, dentro de lo que se puede hacer. Será importante ganar el siguiente partido para llegar con esa confianza en el equipo y sobre todo que el rival sea más accesible, por decirlo así, pero no hay que pensar que será fácil. No hay que pensar que podemos escoger rivales, hay que jugarlos y ganarlos”, dijo Borgetti.

Para Francisco “Kikín” Fonseca, el técnico Javier Aguirre puede aprovechar el último juego para mejorar lo que se ha visto en los partidos que ganaron ante Sudáfrica y Corea del Sur.

“Lo más importante es que se sumó los seis puntos, es líder de grupo y eso te asegura seguir jugando de local en nuestro estadio con nuestra gente, esa es la gran diferencia. Estoy seguro que ‘El Vasco’ es consciente de que tiene que mejorar muchos aspectos tácticos, pero la suerte, ya lo vimos contra Corea esté de nuestro lado en todos los partidos”, apuntó.

“Eso es lo que te da quedar en primer lugar de grupo, se puede decir a modo porque no te toca un pez gordo”, agregó.