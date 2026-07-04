$!Javier Aguirre confía en el Tri: ‘Creo fervientemente que podemos ganarle a Inglaterra’

El “Vasco” destacó el crecimiento que ha mostrado el grupo desde la preparación rumbo al torneo y explicó que una de las prioridades fue conformar un plantel comprometido con el colectivo por encima de las individualidades.

”Llevamos tres Mundiales en México, ha habido muchos partidos importantes y este de mañana será uno de ellos. Si no creyera que podemos ganar, te lo diría. Creo fervientemente en mi equipo. Será un partido igualado y el que cometa menos errores será el que va a ganar. Lo mejor está por venir”, declaró el estratega nacional.

MÉXICO._ Javier Aguirre aseguró que la Selección Mexicana llega con plena confianza para enfrentar a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 y afirmó que cree firmemente en la capacidad de su equipo para competir de igual a igual ante uno de los rivales más fuertes del torneo.

”Tuvimos una buena preparación, tuvimos tiempo suficiente para elegir a jugadores que no priorizaran su talento individual, sino que se pusieran al servicio del equipo, que dejaran de lado sus egos, fueran humildes. A juzgar por la comunión que tenemos entre nosotros y con la afición, acertamos en el plan humano. Hemos encontrado entre todos una gran voluntad de trascender”, señaló.

Aguirre también reconoció la calidad del conjunto inglés, al que calificó como uno de los equipos más completos de la Copa del Mundo.

”Estás enfrentándote al número cuatro del mundo, un equipo top, campeón del mundo. Tenemos que hacer un partido casi perfecto para ganar y ver si también tenemos ese factor suerte”, comentó.

El seleccionador mexicano añadió que Inglaterra ha evolucionado futbolísticamente y consideró que el trabajo de Thomas Tuchel ha fortalecido aún más al conjunto europeo.

Asimismo, restó importancia a factores como la altitud de la Ciudad de México o cualquier posible ventaja externa.

”La altura y todo lo demás son cosas que dejo de lado. Somos 11 contra 11, el árbitro está ahí para señalar lo que considere fuera del reglamento. No me detengo a pensar en esas cosas porque somos 11 mexicanos que tenemos que hacer gol allá y evitar que nos hagan aquí”, expresó.

Finalmente, Aguirre reveló que la posibilidad de modificar el horario del encuentro nunca afectó la concentración del plantel.

”Me informan que el partido cambia de horario. Dije que no estaba de acuerdo porque a uno o dos días del partido era un inconveniente para la preparación. Se resolvió de manera favorable, no permeó al grupo, que está sólido, entrenando fuerte y con ganas de hacer un gran partido. Mi obligación es mantener al grupo enfocado en lo que realmente nos interesa”, concluyó.

México enfrentará este domingo a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México con el objetivo de avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026 por primera vez desde la Copa del Mundo de 1986.