La Selección Mexicana cayó 2-4 ante Suiza en su primer amistoso previo a la Copa Oro 2025, y el técnico Javier Aguirre no dudó en señalar los errores que costaron caro al equipo.

En conferencia de prensa, el Vasco reconoció que el equipo mostró poca personalidad tras recibir el primer gol y que los fallos defensivos fueron determinantes

“Regalamos la primera parte, puedes perder, pero los cuatro goles, si los analizas uno por uno, son realmente evitables. La poca personalidad que mostró el equipo con el gol en contra parecía que se acababa el mundo, no puede pasar esto, no bajo mi mando”, afirmó Aguirre.

El estratega también lamentó la decepción de la afición mexicana tras la derrota

“Me duele en el alma cómo se va la gente enojada, se va triste a casa, me lastima porque no les pudimos dar ese dinero que pagaron, se van con una derrota y una vez más se van decepcionados”, expresó.

Sobre el desempeño individual, Aguirre destacó el debut de Mateo Chávez, aunque reconoció que aún tiene aspectos por mejorar. También elogió la personalidad de Gilberto Mora, quien podría ser una opción para la Copa Oro.

Finalmente, el técnico asumió la responsabilidad de la derrota y aseguró que el equipo debe corregir errores antes del próximo amistoso ante Turquía, el martes 10 de junio.

“Nada, los cuatro goles fueron evitables. (Sobre el calor) Les afectaría más a los suizos por el frío, pero corrían como unos desgraciados, no me voy a justificar porque está para los dos el clima y nos ganaron bien. Los cuatro goles son evitables, errores individuales, la culpa es del entrenador porque yo digo quien y como, soy el máximo responsable de esta derrota, veremos el video, las cosas buenas y malas. Trataremos de mejorar tras el duelo ante Turquía, que le ganó a Estados Unidos, un equipo poderoso. No me gusta perder nunca, pero si pierdes y aprendes de esa derrota”.