Javier Aguirre entre los mejores técnicos del mundo tras conquistar la Copa Oro 2025

La Selección Mexicana cerró el 2025 con un logro histórico al conquistar la Copa Oro, título que catapultó a Javier Aguirre al listado de los diez mejores entrenadores de selecciones nacionales del año, según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).

El técnico mexicano, que regresó al banquillo tricolor para darle estabilidad y resultados, ahora apunta al gran reto: el Mundial 2026, donde México será anfitrión junto a Canadá y Estados Unidos.

En el mismo ranking, el seleccionador español Luis de la Fuente fue elegido por segundo año consecutivo como el mejor entrenador de selecciones masculinas del mundo. Con 136 puntos, superó al portugués Roberto Martínez y al argentino Lionel Scaloni, quien había ganado el galardón en 2022 y 2023.

España, bajo el mando de De la Fuente, cerró el año como número uno en la clasificación FIFA y estableció un récord histórico de imbatibilidad al sumar 31 partidos oficiales sin derrota. Desde que asumió en 2022, el técnico riojano ha guiado a la Roja a la conquista de la Liga de Naciones 2023 y la Eurocopa 2024 en Alemania, consolidando un ciclo exitoso.

Para Aguirre, el título de la Copa Oro representa su máximo logro reciente y un impulso clave de cara a la justa mundialista. El reto será mantener el nivel competitivo y aprovechar la condición de local para buscar que México trascienda en el torneo más importante del planeta.