“Como lo han tomado, me vale madre, el que pone condiciones con una escala a ver a un cuate, esto no. En mis tres etapas, fui clarito, la puerta está abierta, no es obligación venir, debe ser un orgullo, así seas el goleador histórico, no me importa”, declaró Aguirre.

El estratega mexicano, quien ha tenido una larga trayectoria tanto como jugador como entrenador, enfatizó que representar a la Selección Mexicana es un honor que no debe estar sujeto a exigencias especiales.

“Rafa Márquez y yo hemos estado en un montón de lugares y nos ven con respeto, hemos sacrificado un montón de cosas, no sé si somos ejemplos, pero nuestra voz está para que nos sigan”, añadió.

Aguirre también resaltó las mejoras en las condiciones logísticas para los jugadores, como el Centro de Alto Rendimiento (CAR), pero insistió en que el compromiso y la actitud deben ser prioritarios.

“No quiero maltrato para el jugador, con escalas, vuelos largos, no. Ha mejorado muchísimo la Selección Mexicana, el CAR es una maravilla, en Toluca no veo el día a día, pero se ha evolucionado importante. Son los protagonistas, claro, pero esto es sin condiciones, lo estamos logrando, somos frontales, abiertos, aquí a fuerza nadie”.

Respecto a la actitud de los jugadores, Aguirre destacó que ha notado una mejora significativa.

“Lo veo en la actitud, no te piden cosas especiales, visitar familia, llegar después, inventarse pretextos, como perdí el avión. Ahí lo he notado, hablas con ellos, entienden, sobre todo la gente de fuera, la función que ejercen los medios”.

El técnico también habló sobre la importancia de los medios de comunicación y cómo estos pueden influir en la percepción del trabajo de los jugadores.

“Pero es mi labor, la de Rafa, tratar de hacerles ver que los medios están para sumar, si lo hacemos bien lo señalará, igual si pasa mal, la crítica va con el salario. El técnico que no sepa que no es monedita de oro, no puede estar aquí, el que no lo veo, no lo llamo, no me importan sus números, porque me hace daño al equipo”.

Con estas declaraciones, Javier Aguirre dejó en claro que su prioridad es construir un equipo comprometido y unido, donde el orgullo de representar a México sea el motor principal.

La Selección Mexicana se prepara para sus próximos compromisos con la firme intención de recuperar su lugar entre las potencias del fútbol internacional.