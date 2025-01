“Yo le dije a Juan Carlos: ‘Oye, yo me voy, no tengo ningún problema’, pero él me dijo que no bajo ninguna circunstancia. Lo mismo me dijeron Mikel e Ivar: que las cosas seguirían igual. Aquí estoy, sigo con la misma ilusión”, señaló Aguirre.

Molestia con clubes de la Liga MX

Aguirre también expresó su frustración respecto al manejo de jugadores por parte de los clubes de la Liga MX en el contexto de los próximos partidos amistosos ante Inter de Porto Alegre y River Plate. El entrenador criticó la falta de claridad en los acuerdos sobre la cesión de futbolistas y la falta de apoyo incondicional hacia la selección nacional.

“Me molestó el hecho de que no está especificado en qué consiste el apoyo... Si el acuerdo hubiera sido claro, no estaríamos aquí hablando de esto. Como no fue así, entiendo que los clubes no tienen ninguna obligación moral o contractual de prestar jugadores en estas fechas”, explicó el técnico.

Aguirre subrayó que la ambigüedad en el acuerdo —que no detallaba específicamente que los clubes debían ceder a dos jugadores seleccionados por el entrenador— provocó este conflicto.

La situación se complicó por la salida de Juan Carlos Rodríguez y la transición en la dirección de la FMF, lo que dejó aspectos administrativos y operativos sin resolver. Aguirre admitió que esta falta de claridad afectó la convocatoria de jugadores para los amistosos, aunque evitó señalar directamente a los clubes como responsables.

“El papel decía que se juega la jornada sin seleccionados, pero no especificaba cómo debía ser ese apoyo. Los clubes no tienen obligación de prestarte más de lo que quieren, y más si no son fechas FIFA”, concluyó.

El Tri enfrentará a Inter y River con un plantel que, según Aguirre, podría no estar en las mejores condiciones debido a estas dificultades. Sin embargo, el estratega confía en que el grupo mostrará su compromiso y que estos partidos servirán como preparación crucial de cara a los compromisos oficiales del 2025 y el Mundial de 2026.