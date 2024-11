Javier Aguirre tuvo una noche de pesadilla en San Pedro Sula, ya que la Selección Mexicana cayó 2-0 con Honduras y al finalizar el partido fue agredido por un aficionado que le abrió la cabeza con una lata de cerveza.

“El Vasco” Aguirre, ya con la herida suturada, aseguró que no iba a hablar del tema de la agresión, ya que es una persona que no suele quejarse.

“Nada, es futbol, el cause del partido fue limpio, ellos merecieron ganar, no me queda más que felicitarlos, tratar de levantar el ánimo de mi equipo. De lo otro (violencia), ni mencionarlo, no soy de quejarme”

Sobre el partido, Aguirre lamentó los errores de sus dirigidos, en quienes tiene plena confianza para revertir la situación en el encuentro de Vuelta.

“Es un partido más, hay que reponernos, reorganizarse, íbamos bien, un mal despeje, tratando empatar y al final nos desordenamos, nos hacen el 2-0. Espero que en Toluca podamos revertir esto, confío en mis jugadores y espero que en Toluca podamos revertir esta situación”

El entrenador azteca indicó que él es el máximo responsable de la derrota y señaló que se va molesto porque sus jugadores no merecían irse con una desventaja de dos anotaciones.

“Estoy molesto por el resultado, creo que mis jugadores no merecían irse con el 2-0. Errores puntuales nos condenaron y en el área no fuimos contundentes. Soy el responsable, tengo fe en que puedo remontar el partido”

Por último, Javier Aguirre reveló que sus futbolistas están lastimados, pero advirtió que levantarán el ánimo para el juego que se disputará en Toluca.

“El equipo está lastimado, molesto, lo vi decepcionado, veníamos por un buen resultado. No se termina aquí esto, levantar el ánimo, entrenar bien y tratar de estar en el mejor nivel en Toluca”