MÉXICO._ Javier Aguirre está entre las opciones para ser nuevo estratega del Mallorca ante el cese de Luis García Plaza, e incluso hay versiones de que sería confirmado lo más rápido posible.

El ex director técnico del Monterrey volvería a LaLiga, en donde no dirige desde julio de 2020 tras una temporada en la que no pudo evitar el descenso del Leganés a la Segunda División.

Si se concreta, deberá de trabajar en la permanencia de un club que ocupa el puesto 18 en la tabla de posiciones, un punto por debajo del Cádiz, a dos del Granada y a 3 del Getafe.

Inclusive, el diario Marca detalla que es el único candidato, lo que se contrapone con otras versiones de que también están en carpeta Pablo Machín y Julio Velázquez.

“El Vasco” tendría contrato solo hasta el final de la temporada, a la cual únicamente le restan nueve partidos para finalizar, con el equipo de la isla muy inquieto por la situación del descenso.

Mallorca hila seis derrotas consecutivas, por lo que tendrá poco tiempo para mantenerlo a flote.