“Es un orgullo estar con ustedes. Venir a mi país me reconforta y la Selección es un nuevo reto. Soy mexicano y cuando me necesitan voy con mucho gusto. Hoy veo con gusto que hay un proyecto, que no es solo llegar a salvar tres partidos de eliminatoria y luego el Mundial. Hay un proyecto y una base hasta 2030, me ilusiona ver que se están haciendo bien las cosas, cómo se está profecionalizando.

“Yo creo en mí trabajo. No es un secreto que los resultados mandan, la gente se da cuenta de eso. Un mal resultado no te impide a mirar más allá, te puede generar dudas, pero nuestro objetivo final es 2026. Confío en la gente que está conmigo y confío en que voy a sacar esto adelante”.

“Amo a mi Selección, amo a mi país y estoy comprometido con las órdenes que me diga Javier (Aguirre). Mi compromiso es total para hacer algo por mi Selección”.

El Proyecto 2030 contempla a Javier Aguirre como el director técnico de la Selección Nacional de México para el Mundial 2026 y al concluir, Rafa Márquez se convierta en el timonel del combinado mexicano para la siguiente Copa del Mundo.

“Me he caracterizado por no tener miedo al fracaso, se va a trabajar para tener buenos resultados, pero si no pasa, no pasa nada, uno se vuelve a levantar y sigue, me motiva el proyecto, me motiva que hay una base, que estamos haciendo bien las cosas”, expresó Márquez.