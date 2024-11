El nombre de Mascherano comenzó a sonar en cuanto se filtró la noticia de que Martino dejaría el club por razones personales. Junto con el de Xavi Hernández, Mascherano era uno de los favoritos para ocupar el puesto, especialmente por su cercanía con los ex jugadores del Barcelona que actualmente forman parte de la plantilla de Miami, como Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba. Mascherano y estos futbolistas coincidieron en el Barça durante la temporada 2014-2015 hasta 2017-2018, cuando el argentino cerró su etapa en el club.

Este será el primer club en el que Mascherano dirija en su carrera como entrenador. El ex mediocampista colgó los botines a finales de 2020 y luego asumió un rol en la estructura de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dirigiendo la selección Sub 20 en el camino hacia el Mundial de 2023. Aunque no logró la clasificación directa, la FIFA retiró la sede de Indonesia y el torneo se celebró finalmente en Argentina, lo que permitió a la selección argentina disputar el torneo, aunque fue eliminada en octavos por Nigeria. Este año, Mascherano estuvo al frente de la selección olímpica, pero nuevamente no logró clasificar a la ronda de medallas.

Mascherano será el cuarto entrenador en la historia de Inter Miami. El club, fundado en 2020, comenzó con el uruguayo Diego Alonso en el banquillo, pero el técnico solo dirigió una temporada. Posteriormente, Phil Neville tomó el mando, siendo el entrenador con más partidos dirigidos (90) y el encargado de llevar al equipo a los primeros Playoffs de su historia, aunque su mal inicio en la temporada 2023 le costó el puesto. Tras un breve interinato de Javi Morales, llegó Martino, quien fue el entrenador con mejor rendimiento en la historia del club, con 38 victorias en 67 partidos. Bajo su mando, el equipo ganó el primer título de su historia (Leagues Cup 2022) e impuso un récord de puntos en la fase regular de la MLS, aunque fueron eliminados en la primera ronda de los Playoffs ante Atlanta United.