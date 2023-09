La Fiscalía General abrió diligencias y ofreció a la jugadora su apoyo para que iniciara una demanda por presunto delito de agresión sexual en contra de Rubiales el pasado 28 de agosto.

Cabe recordar que la jugadora expresó su rechazo por la conducta mostrada por Rubiales durante la celebración del título mundial y afirmó que en ningún momento consintió el beso que el directivo le plantó.

“Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, señalaban las palabras de Jenni en un comunicado emitido tras lo ocurrido con el apoyo del sindicato de futbolistas (FUTPRO), así como de su agencia de representación (MKT Jersey).

En tanto, Jenni se ha resguardado con su familia en Madrid y de momento no tiene planeado regresar a México, donde Pachuca la espera para reincorporarse al club.

(Con información de Claro Sports)