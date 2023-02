MONTERREY._ Luego de 17 años de carrera, Jesús Zavala ha decidido colgar los botines, pero no por esto quiere decir que se alejará de las canchas.

Ahora atenderá su academia de futbol “Flechas FC” en la que estará muy atento para forjar nuevo talento regiomontano.

“Me siento emocionado, tranquilo, dejé todo por el futbol, no le debo nada y no me debe nada, era el momento de decir adiós y retirarme, siempre soñé jugar con el equipo de mis amores, ser campeón y qué mejor que se me dio en esta época dorada que tuvimos”.