Con la Sub 17 enfrentó la Copa Mundial Chile 2015, con la Sub 20 la Copa Mundial de Corea del Sur en 2017, con la Sub 22 disputó el Torneo de Esperanzas de Toulon en 2019.

Además, jugó el Preolímpico de la Concacaf y fue parte importante de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde se consagró como medallista olímpico de bronce bajo las órdenes del actual director técnico de la Selección Nacional Mayor, Jaime Lozano.