Joel Huiqui va por otro título con Cruz Azul: ‘Estoy seguro de que ganaremos’

“Tienen bien claro lo que deben hacer mañana y con eso estoy seguro de que ganaremos”, aseguró Huiqui.

En la conferencia previa al encuentro, el entrenador cementero afirmó que sus jugadores saben perfectamente cuál es el plan para enfrentar al campeón del Apertura.

CARSON, California._ Joel Huiqui dejó claro que Cruz Azul afrontará con ambición el duelo por el Campeón de Campeones frente a Toluca , al asegurar que su equipo tiene las herramientas necesarias para conquistar un nuevo título.

El estratega destacó que el proyecto deportivo encabezado por el presidente Víctor Velázquez busca consolidar a Cruz Azul como un equipo protagonista durante varios años.

“El proyecto inicial desde que el presidente Víctor Velázquez tomó el club es generar una historia y va por buen camino porque ya tiene dos títulos de liga. Uno de los objetivos no solo es competir, sino llegar a muchas finales en Liga MX y Concacaf, desarrollar jugadores de cantera y generar un legado en la institución; un equipo de época”, señaló.

Por su parte, el mediocampista Carlos Rodríguez destacó que uno de los principales cambios del equipo ha sido la fortaleza mental adquirida en los últimos torneos.

“Este equipo aprendió a sufrir porque eso nos había quitado oportunidades de pelear por títulos. Se ganó la Concachampions, luego la liga en medio de turbulencias y rumores, pero el grupo se mantuvo unido y lo logramos”, comentó.

El seleccionado mexicano también resaltó el ambiente que se vive dentro del plantel.

“Hay una hermandad, una unión que se disfruta. Vas a La Noria con muchas ganas de entrenar y cuando termina la práctica ya ni te quieres ir porque se ha formado una familia. Queremos seguir buscando más títulos”, añadió.

Huiqui también fue cuestionado sobre el futuro del mediocampista Erik Lira, quien ha despertado el interés de clubes del extranjero.

“Lo de Lira es bien sabido, hay clubes interesados. Para mí y para Cruz Azul queremos las cartas sobre la mesa; el equipo que lo quiera que venga y toque las puertas. De lo demás no soy el indicado para hablar”, declaró.

Cruz Azul y Toluca disputarán el Campeón de Campeones este sábado 25 de julio en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, donde La Máquina buscará sumar un nuevo trofeo para confirmar el exitoso momento que vive la institución.

TOLUCA VS CRUZ AZUL

Fecha: Sábado 25 de julio

Lugar: Carson

Horario: 17:30 horas, tiempo de Sinaloa

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX