“Tuvimos una muy buena temporada, fuimos punteros, estuvimos cerca de ganar la Copa. Pero me enteré que había un empresario en el cuerpo técnico. No voy a dar nombres por respeto, pero ellos tenían que llevarse una cantidad de dinero”, explicó, sugiriendo que el entrenador y un directivo se beneficiaban económicamente de la situación.

Borja reflexionó sobre la gestión actual del balompié, afirmando que “ahora el futbol se maneja mucho así”. A pesar de su experiencia negativa en Cruz Azul, aseguró que actualmente se encuentra bien y que no tiene problema en compartir su historia.

Durante la etapa de Borja en Cruz Azul, el entrenador era Robert Dante Siboldi y Jaime Ordiales ocupaba el cargo de director deportivo.

NIEGA SIBOLDI ACUSACIONES

Siboldi negó tajantemente las acusaciones, defendiendo su integridad. De paso aprovechó para cuestionar el trabajo que realizaba Borja.

“(Borja) no era el jugador que esperábamos en cuanto a actitud hacia sus compañeros y profesionalismo. Daba más importancia a lo que sucedía fuera de la cancha que al juego o a los entrenamientos. Nunca estuvo al nivel de sus compañeros; por eso jugó muy poco, porque no se dedicó. Además fue mal compañero, siempre hubo un problema en cada entrenamiento con su actitud.

“Es la primera y única vez en casi 20 años de carrera como entrenador que tuve que separar a un jugador del plantel, y prácticamente fue a petición de todos sus compañeros. En un momento cruzó la línea, así que tuve que separarlo del equipo por indisciplina y mal comportamiento. Durante varias semanas entrenó con la Sub 20, hasta que mostró un cambio de actitud. Hablamos y me pidió disculpas por su comportamiento. Le dije que, para reintegrarse, tenía que disculparse con sus compañeros, lo cual hizo, y así lo reincorporamos al equipo para que terminara la temporada”.

Siboldi también negó que el cuerpo técnico pidiera dinero para que el jugador jugara.

“Con respecto al dinero, en mi vida he solicitado ni recibido dinero de nadie: ni representantes, ni intermediarios, ni nadie. El club que me contrata me paga lo suficiente para vivir y hacer mi trabajo. Es fácil justificar errores culpando a los demás, pero Borja no dijo nada sobre su propio comportamiento durante su estancia en el club ni sobre sus actividades fuera de la cancha.

“No quiero profundizar más porque aún está activo, pero por sus cualidades, que eran buenas, podría haber tenido éxito en Cruz Azul o en el futbol mexicano. Sin embargo, su actitud y falta de profesionalismo no lo ayudaron; por eso su carrera se estancó y sigue en el club Nacional. Ahora me pregunto: ¿por qué generaliza y acusa a todos los entrenadores de algo tan serio? Eso me hace pensar que, si él cree que todos se manejan así, tal vez esté en ese club (Nacional de Ecuador) porque le paga al entrenador. Si no llega a jugar, tal vez es porque no le pagó”.