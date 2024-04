“Lo comenté, siento que ahora mismo ya no es mi momento de estar en la selección, estoy 100 por ciento concentrado en América, es mi prioridad, me han dado todo. Como lo dije antes, estuve un año y medio aquí casi sin jugar, la directiva apostó por mí, me quedé, ahora estoy jugando y es lo menos que puedo hacer. Estoy feliz por mi decisión porque sé que la selección me ha dado muchísimo, también hay jóvenes muy talentosos, jugadores increíbles, un entrenador espectacular. Yo creo que les va a ir muy bien, están en un proceso y en los años siguientes les va a ir muy bien”, declaró Jonathan ante los medios.

Dos Santos reconoció que ya platicó del tema con Jaime Lozano, técnico del Tri y Duilio Davino, director de selecciones nacionales y agregó que la razón por la que ha decidido hacerse a un lado, además de priorizar su club es su edad.

“También la decisión que tomé es por que tengo 34 años, ya no soy un joven y hemos tenido muchísimos partidos. No sé si podría aguantar esos parones porque ya cuando estaba joven me afectaban un poquito con el hecho de lesiones y demás. Ahora lo que me preocupa más es estar bien para mi equipo y poder hacer historia aquí en el club”, añadió.

Aunque Jona tiene claro que su objetivo ya no es la selección y que prácticamente le ha dicho adiós a volver a vestir los colores del tricolor, dejó abierta la puerta a una eventual participación.

“Sí, se podría decir que ya es un retiro. La semana que viene ya cumplo 34 años y aunque me sienta como un joven, yo creo que esto es casi un retiro. Mi prioridad es América y voy a dar todo”.

(Con información de Claro Sports)