“Estoy muy agradecido con Dios, con la vida, con mis viejos, con mis tíos, mi esposa que está aquí presente, mis hijos que son mi motor, en todo lo que hice, lo que pude compartir, lo que pude lograr tanto en esta institución que es mi casa, mi vida, que me dio la oportunidad desde los 10 años hasta la fecha que hoy me vuelve a dar la oportunidad de estar aquí, los 20 años que estuve en el club desde los 10 años hasta los 30”, dijo el ‘Spider’.

En los últimos años las lesiones limitaron mucho el accionar del guardameta, motivo por el cual tuvo que adelantar el adiós de las canchas.

El club regio le brindará un homenaje este domingo previo al partido contra Toluca en el Gigante de Acero para dignificar la carrera del jugador mexicano y ganador tres veces de la Liga MX, dos de ellas con Rayados.

También agradeció a los otros equipos en los que jugó.

“Por lo logrado, al equipo de Santos, al equipo de Tijuana que también les tengo un gran cariño, un gran agradecimiento, a la gente de selección, la verdad que no fue fácil tomar una decisión, no estaba preparado para este tipo de decisión, creo que todo cae de repente y todo llega en el momento preciso.

“Me hubiera gustado que fuera de otra manera, me hubiese gustado poder haber tenido esa última temporada o ese último partido con el equipo de mis amores, pero por muchas cuestiones y la verdad estoy muy agradecido con la directiva, con el club por todas las oportunidades que me han dado, no se pudo dar y decidí que no quería alargar más este tiempo que no se ha sabido mucho de mí”.