Jordan Carrillo llega a Pumas como refuerzo para el Clausura 2026

Jordan Carrillo ya está en la Ciudad de México para convertirse en nuevo jugador de los Pumas, de cara al torneo Clausura 2026. El mediocampista mexicano cerró su etapa con Santos Laguna y se suma al plantel universitario con la intención de aportar desde su experiencia en la Liga MX.

En su llegada al aeropuerto, Carrillo expresó disposición para integrarse al proyecto deportivo del club.

“Es una oportunidad muy bonita para mí. Vengo a sumar y a aportar”, declaró, dejando claro que su prioridad será contribuir al funcionamiento colectivo y adaptarse a lo que requiera el cuerpo técnico.