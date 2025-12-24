Jordan Carrillo llega a Pumas como refuerzo para el Clausura 2026

Jordan Carrillo ya está en la Ciudad de México para convertirse en nuevo jugador de los Pumas, de cara al torneo Clausura 2026. El mediocampista mexicano cerró su etapa con Santos Laguna y se suma al plantel universitario con la intención de aportar desde su experiencia en la Liga MX.
En su llegada al aeropuerto, Carrillo expresó disposición para integrarse al proyecto deportivo del club.
“Es una oportunidad muy bonita para mí. Vengo a sumar y a aportar”, declaró, dejando claro que su prioridad será contribuir al funcionamiento colectivo y adaptarse a lo que requiera el cuerpo técnico.
El jugador también agradeció a Santos Laguna, institución donde se formó y tuvo continuidad en Primera División. “Agradezco al club y a la afición que siempre me trató bien. Fue el equipo que me dio la oportunidad”, señaló, reconociendo el respaldo recibido durante su etapa en Torreón.
Carrillo se mostró entusiasmado por iniciar esta nueva etapa en Ciudad Universitaria.
“Venir aquí es una oportunidad bonita, con muchas ganas y emocionado”, concluyó.
Este miércoles, el mediocampista realizará los exámenes médicos y posteriormente firmará un contrato por un año con opción de compra, para sumarse oficialmente a los refuerzos universitarios junto a César Garza, Juninho y Tony Leone.